Девушка сэкономила на увеличении губ и потеряла способность говорить

У американки Эмми опухло лицо из-за аллергии после экономии на процедуре увеличения губ

Американка Эмми решила сэкономить на увеличении губ и потеряла способность говорить после процедуры. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что давно мечтала о данной коррекции внешности, но не хотела отдавать крупную сумму денег за услугу. В местных салонах она стоила от 700 до 800 долларов (примерно от 52 до 59 тысяч рублей). Жительница Кентукки отыскала студию, где ей сделали инъекцию филлеров за 348 долларов (примерно 26 тысяч рублей), введя при этом больше препарата, чем она просила. Спустя два часа после сеанса губы клиентки сильно опухли из-за аллергии, затем отек распространился на все лицо, что она продемонстрировала на размещенных кадрах.

Впоследствии американка обратилась в больницу, где ей прописали антигистаминное. Через два дня отек прошел, однако девушка обнаружила, что ее губы стали того же размера, что и до посещения косметолога. «Я даже не заметила разницы», — заявила она, добавив, что больше никогда не повторит подобную процедуру.

В декабре 2022 года блогерша с никнеймом @wiki.16xoxo повторно увеличила губы и была поднята на смех в сети из-за новой внешности со словами «кря-кря».