Женщину предупредили о вреде громких криков при оргазме

Громко кричащую при оргазме женщину предупредили, что дети-подростки могут осудить ее

Психолог Памела Стивенсон Коннолли предупредила женщину, которая слишком громко кричит при оргазме, что подобные эротические привычки могут смутить ее детей-подростков. Такой совет она дала в колонке для издания The Guardian.

К ней обратилась женщина, которая на шестом десятке продолжает жить активной половой жизнью. «Увы, я кончаю театрально, со стонами, тяжелым дыханием, плачем и криками», — написала она, добавив, что переживает за детей-подростков, которым это может причинить вред.

В ответ Коннолли порекомендовала женщине заниматься любовью, когда детей нет дома, или попытаться самой делать это в других местах. «Это нормально, что дети могут знать о сексуальной жизни родителей. Но будьте готовы к тому, что им будет неловко, они могут осудить вас или даже начать презирать», — предупредила она.

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