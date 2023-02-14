В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Представитель Кремля Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля

В Кремле анонсировали встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она может состояться в пятницу, 17 февраля, передает РИА Новости.

Представитель Кремля пообещал, что подробности встречи глав государств станут известны позднее.

5 февраля Путин и Лукашенко по телефону обсудили вопросы, касающиеся российско-белорусского сотрудничества, а также договорились о встрече в ближайшее время.