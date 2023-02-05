Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества

В ходе состоявшегося 5 февраля телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным три блока вопросов, касающихся российско-белорусского сотрудничества, а также договорился с ним о встрече. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Первый блок вопросов, затронутых в ходе беседы политиков, касался двусторонних отношений. В частности, Путин и Лукашенко оценили общую повестку взаимодействия в сфере политики, экономики и безопасности.

Второй блок касался исполнения двумя правительствами поручений, данных президентами ранее, причем в первую очередь речь шла о поручениях в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия. В пресс-службе указали, что главы государств договорились провести встречу, на которой будет дана оценка выполнению всех договоренностей.

Третий блок тем, которым было уделено внимание во время встречи, включал вопросы, связанные с подготовкой к заседанию Высшего госсовета. «В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае», — отметили в заявлении пресс-службы, добавив, что на заседании будет подписан ряд документов, которые закрепят существующие договоренности между Москвой и Минском.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США и Запад за санкции.