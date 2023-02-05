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19:27, 5 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко поговорил с Путиным

В Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Подробности разговора в настоящий момент не сообщаются, однако уточняется, что беседа состоялась вечером в воскресенье, 5 февраля.

В конце декабря президент Белоруссии отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе поездки глава государства посетил Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, а также обсудил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в космической сфере.

Ранее в том же месяце российский лидер впервые за три года прибыл в Минск, где провел переговоры с белорусским коллегой. Отмечалось, что лидеры двух стран обсуждали развитие промышленности, а также равные условия работы на рынке Союзного государства.

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Варвара Кошечкина
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