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11:10, 27 декабря 2022Бывший СССР

Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»

Лукашенко заявил, что расставил с Путиным за вечер многие точки над i

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным расставил многие точки над i. Об этом он заявил по итогам рабочей встречи в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«У многих государств уходят на это годы, а мы за вечер многие точки над i расставили, продолжая наш минский диалог», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, лидерам двух стран удалось обсудить многие вопросы не только за чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь с саммита.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе поездки глава государства посетил Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, а также обсудил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в космической сфере.

Президент России 19 декабря впервые за три года прибыл в Минск, где провел переговоры с белорусским коллегой. Лукашенко назвал главные темы встречи с Путиным. По его словам, это развитие промышленности, а также равные условия работы на рынке Союзного государства.

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Варвара Кошечкина
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