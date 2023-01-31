Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США и Запад за санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США и Запад за санкции. Об этом он заявил в ходе передачи белорусской техники руководству Зимбабве, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции», — сказал Лукашенко. По его словам, в противном случае «на этом огромном поле» стояли бы американские и немецкие тракторы, а не белорусские.

Ранее во время официального визита Зимбабве Лукашенко подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор для его подсобного хозяйства. Белорусский лидер прибыл в государство 31 января. Уточняется, что местные жители встретили его песнями и плясками. Затем Лукашенко заявил, что целый ряд государств не даст Зимбабве спокойной жизни, поскольку эта страна богата полезными ископаемыми, без которых мир не может существовать.

