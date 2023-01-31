Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:19, 31 января 2023Бывший СССР

Лукашенко поблагодарил США и Запад за санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США и Запад за санкции

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США и Запад за санкции. Об этом он заявил в ходе передачи белорусской техники руководству Зимбабве, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции», — сказал Лукашенко. По его словам, в противном случае «на этом огромном поле» стояли бы американские и немецкие тракторы, а не белорусские.

Ранее во время официального визита Зимбабве Лукашенко подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор для его подсобного хозяйства. Белорусский лидер прибыл в государство 31 января. Уточняется, что местные жители встретили его песнями и плясками. Затем Лукашенко заявил, что целый ряд государств не даст Зимбабве спокойной жизни, поскольку эта страна богата полезными ископаемыми, без которых мир не может существовать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
Россиянина задержали за убийство приятеля ударом ножа в грудь во время застолья
Публичная истерика пассажира с катанием по полу в аэропорту попала на видео
США ввели санкции против Ирана за содействие России
Официантка перепутала сок с моющим средством и отправила в больницу гостей кафе
OnlyFans снова заработал в России
Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI
В Азербайджане заявили о раскрытии иранской разведывательной сети
Раскрыта опасность бактерицидных ультрафиолетовых ламп
Центробанк назвал главные угрозы для российской экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.