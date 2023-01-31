Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 31 января 2023Бывший СССР

Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

Глава Белоруссии Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве для личного хозяйства

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший с официальным визитом в Зимбабве, подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко подарил Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства», — говорится в соответствующей публикации. В октябре 2022 года Лукашенко также подарил трактор президенту России Владимиру Путину.

Глава Белоруссии прибыл в Зимбабве 31 января, местные жители встретили его песнями и плясками. Затем Лукашенко, уже находясь в стране, заявил, что целый ряд стран не даст Зимбабве спокойной жизни, поскольку это государство богато полезными ископаемыми, без которых мир не может существовать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выборе Киева между Артемовском и Часовым Яром
На окраине российского города нашли обглоданное собаками тело пенсионера
Собака наелась забродивших яблок и впала в алкогольную кому
Россиянин погиб в полицейском автозаке от перелома шеи
Камеры сняли момент удушения умершей после прогулки в российском детсаду девочки
Анна Седокова рассказала о полученной при попытке разнять собак травме
Глава ОКР призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года
Российские автозаводы попросили продлить им разрешение выпускать машины попроще
Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине
Известная модель поделилась секретом похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.