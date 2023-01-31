Глава Белоруссии Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве для личного хозяйства

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший с официальным визитом в Зимбабве, подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко подарил Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства», — говорится в соответствующей публикации. В октябре 2022 года Лукашенко также подарил трактор президенту России Владимиру Путину.

Глава Белоруссии прибыл в Зимбабве 31 января, местные жители встретили его песнями и плясками. Затем Лукашенко, уже находясь в стране, заявил, что целый ряд стран не даст Зимбабве спокойной жизни, поскольку это государство богато полезными ископаемыми, без которых мир не может существовать.