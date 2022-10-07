Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор

Президент Белоруссии Лукашенко подарил российскому коллеге Путину трактор на день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения трактор BELARUS. Об этом сообщает «Белта».

О подарке на юбилей Лукашенко рассказал журналистам. «Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», — заявил глава государства.

«Со всеми насадками?» — поинтересовался один из журналистов, имея в виду навесное оборудование.

«Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку — навесное устройство — сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим — и [Анджею] Дуде, [Матеушу] Моравецкому (президент и премьер Польши — прим. «Ленты.ру»), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии поздравил Путина с 70-летием, заявив, что дорожит доверительными отношениями со своим российской коллегой. Он также пожелал Путину отменного здоровья и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.