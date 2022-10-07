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Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор

Президент Белоруссии Лукашенко подарил российскому коллеге Путину трактор на день рождения

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения трактор BELARUS. Об этом сообщает «Белта».

О подарке на юбилей Лукашенко рассказал журналистам. «Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», — заявил глава государства.

«Со всеми насадками?» — поинтересовался один из журналистов, имея в виду навесное оборудование.

«Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку — навесное устройство — сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим — и [Анджею] Дуде, [Матеушу] Моравецкому (президент и премьер Польшиприм. «Ленты.ру»), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии поздравил Путина с 70-летием, заявив, что дорожит доверительными отношениями со своим российской коллегой. Он также пожелал Путину отменного здоровья и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.

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Алевтина Запольская
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