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11:33, 14 февраля 2023Бывший СССР

Мэр Львова заявил о разрушении почти всех электроподстанций в городе и области

Мэр Львова Садовой: почти все электроподстанции в городе и области разрушены

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Электроснабжение во Львове и области — большая проблема, поскольку почти все электроподстанции разрушены, заявил мэр Андрей Садовой. По его словам, энергетикам приходится искать нестандартные решения, чтобы обеспечить объекты инфраструктуры электричеством. Цитату приводит ТАСС.

При этом большая часть из этих объектов уже не подлежит ремонту.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что около 20 энергоблоков украинских теплоэлектростанций повреждены, а республика потеряла 44 процента атомной генерации, 75 процентов мощности ТЭС и 33 процента блочных ТЭЦ.

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Алевтина Запольская
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