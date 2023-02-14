Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 14 февраля 2023Россия

Россиянин расположил майнинг-ферму в бане и заживо сгорел

Под Иркутском мужчина расположил майнинг-ферму в бане и заживо сгорел из-за сбоя техники

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области мужчина расположил майнинг-ферму в бане и заживо сгорел из-за технического сбоя оборудования. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по российскому региону.

Когда спасатели прибыли по вызову, вся постройка была охвачена пламенем, в ней обрушились кровля и потолочные перекрытия, а также загорелась припаркованная машина.

На участке пожарных встретил работник с обгоревшими руками и лицом. Он пояснил, что хозяин дачи ночевал на мансардном этаже бани и проснулся, когда часть постройки уже горела. Работник рекомендовал ему выпрыгнуть в окно, однако тот отказался и пошел вниз. Владелец майнинг-фермы не сумел пройти через дым и огонь и умер. Впоследствии при разборе сгоревшей бани был найден его труп. Площадь пожара достигла 36 квадратных метров.

Предварительно, причиной случившегося стало возгорание на майнинговой ферме, которая находилась на веранде бани. До происшествия хозяин подключил к ней еще несколько новых устройств. По словам рабочего, он проснулся от срабатывания сигнализации и заметил, что техника горит.

3 февраля сообщалось, что в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) обнаружили тела трех человек после пожара в деревянном вагоне на Брянской улице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции
Менеджер Махачева ответил на обвинения в жульничестве в адрес бойца
Россиянин поспорил с приятелем и попал в больницу
Форма витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой болезни
Мастер назвала подходящую одежду для посещения тату-салона
Открывший стрельбу в университете США покончил с собой
В Киеве анонсировали третий день подряд без отключений электричества
Захарова прокомментировала информацию о давлении США на Украину
Раскрыто условие начала поставок иранских автомобилей в Россию
Названы самые замусоренные регионы России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.