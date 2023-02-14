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08:15, 14 февраля 2023Интернет и СМИ

Маршал рассказал об опасениях Дудя из-за ФСБ

Маршал заявил, что Дудь перед записью интервью с ним высказывал опасения из-за ФСБ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Советский и российский музыкант Александр Маршал заявил, что блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) перед записью интервью рассказал ему о своих опасениях из-за ФСБ. Детали беседы с блогером он озвучил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, ролик вышел на YouTube.

Маршал отметил, что когда Дудь встречал его на месте съемки, на нем была одежда с капюшоном и большие очки. «Говорит: "Вот сюда машину поставь". И так — раз! — нырнул в это помещение, где мы снимали. Я говорю: "Почему вы так себя ведете?" Он говорит: "Мы меняем дислокацию, потому что ФСБ нас пасет"», — рассказал музыкант. По его словам, он возразил Дудю, заявив, что если бы ФСБ действительно заинтересовалась блогером, то смогла бы узнать его местонахождение в считаные минуты.

Дудь поговорил с Маршалом в рамках документального фильма о первом рок-фестивале в истории СССР Moscow Music Peace Festival. Ролик вышел в феврале 2019 года. Впоследствии Маршал заявил, что многие из его высказываний в разговоре с Дудем, касающиеся политических взглядов, не вошли в итоговое видео.

Ранее Mash сообщил, что Дудь продал загородный дом, находящийся в Новой Москве. Уточнялось, что сумма сделки за участок в 12,5 соток и расположенный на нем особняк площадью 315 квадратных метров составила 42 миллиона рублей.

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Маргарита Щигарева
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