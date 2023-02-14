Машинист рассказал о моменте падения коляски с ребенком перед поездом в Балашихе

Машинист о моменте падения коляски с младенцем на пути в Балашихе: боялся не остановиться

Машинист рассказал подробности о моменте падения коляски с четырехмесячным младенцем. Больше всего мужчина боялся, что может не успеть остановиться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Увидел, что падает коляска с платформы. Применил экстренное торможение. В это время прыгнула женщина», — объяснил машинист.

По его словам, скорость поезда была маленькой, остановиться «удалось по пределу». Мужчина отправил своего помощника к ребенку и его матери. Затем их посадили в первый вагон и предложили вызвать скорую помощь, однако женщина отказалась.

«Страх, переживание, что могу не остановиться, все-таки младенец. Боязнь, что я могу задавить. Когда я тормозил, я видел коляску с ней [женщиной], что она подходила туда, и в какой-то момент я увидел, что она уже падает», — добавил машинист.

Об инциденте в подмосковной Балашихе стало известно 14 февраля. Коляска с четырехмесячным ребенком упала с железнодорожной платформы в момент прибытия поезда. Машинисту железнодорожного состава удалось затормозить в нескольких сантиметрах от коляски.