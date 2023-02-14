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11:52, 14 февраля 2023Россия

Коляска с четырехмесячным младенцем упала на пути перед поездом в Подмосковье

В Балашихе коляска с четырехмесячным ребенком упала с перрона перед прибывающим поездом

Фото: Telegram-канал «Мои Люберцы»

В подмосковной Балашихе коляска с четырехмесячным ребенком упала с железнодорожной платформы в момент прибытия поезда. Машинист остановился с нескольких сантиметрах от коляски, применив экстренное торможение. О происшествии сообщил один из городских пабликов во «ВКонтакте».

По данным местного издания «Балашиха», после остановки поезда ребенка спасла мать. Она бросилась на железнодорожные пути и вытащила младенца из коляски.

Пользователи соцсети отметили профессионализм машиниста.

Дети нередко оказываются в опасных ситуациях по недосмотру взрослых. Так, в городе Борзя Забайкальского края нашли девочку, которая гуляла по улице босиком без верхней одежды. Полицейские установили, что мать доверила ребенка пьяным соседям.

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Алан Босиков
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