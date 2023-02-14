В российском регионе в подъезде нашли босую трехлетнюю девочку

В Забайкалье в подъезде нашли трехлетнюю девочку, гуляющую босиком и без верхней одежды

В Борзе Забайкальского края в подъезде жилого дома нашли трехлетнюю девочку, которая гуляла босиком и находилась без верхней одежды. Об этом сообщает региональный портал Chita.ru.

Очевидцы рассказали прибывшим российским полицейским, что ребенок бродил без присмотра взрослых. Позже соседи подсказали номер квартиры, в которой проживает девочка.

Оперативникам пришлось долго стучать в дверь, затем на пороге квартиры появилась пьяная пенсионерка. Выяснилось, что мать ребенка уехала по делам, а дочь оставила с нетрезвыми соседями. В квартире были разбросаны вещи, за девочкой не ухаживали, она сама открыла дверь и ушла.

Органы опеки после инцидента изъяли ребенка, в отношении матери был составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В декабре 2022 года на юге Москвы в подъезде дома нашли новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности.