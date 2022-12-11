В Москве в подъезде дома нашли новорожденную девочку

На юге Москвы нашли новорожденную, мать которой судили за оставление ребенка в опасности

На юге Москвы нашли новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«На лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромная жильцом дома обнаружен новорожденный ребенок — девочка примерно семи дней от рождения», — говористя в сообщении.

Также указывается, что ребенок был завернут в одеяло, на ней не было видимых телесных повреждений. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь, планируется госпитализация.

Личность матери была установлена. Прокуратура считает, что это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности женщина 1981 года рождения. Сейчас ведется ее розыск.

Ранее в Екатеринбурге 33-летней местной жительнице назначили два года ограничения свободы за убийство новорожденного сына. Она признала вину в содеянном и подтвердила свои показания во время проверки на месте преступления.