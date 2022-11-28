Россиянке назначили два года ограничения свободы за убийство новорожденного сына

В Екатеринбурге убившей новорожденного сына женщине назначили два года ограничения свободы

В Екатеринбурге 33-летней местной жительнице назначили два года ограничения свободы за убийство новорожденного сына. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Она признала вину в содеянном и подтвердила свои показания во время проверки на месте преступления.

По данным следствия, днем 4 августа прошлого года россиянка родила у себя в квартире мальчика, после чего убила его. Затем она положила тело младенца в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер возле дома на Восточной улице.

Позже страшную находку обнаружили прохожие. Известно, что женщина не вставала на учет и скрывала беременность.