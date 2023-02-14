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10:36, 14 февраля 2023Из жизни

Экономист призвал пожилых японцев к массовому самоубийству

Экономист Юсукэ Нарита призвал пожилых японцев совершить массовое самоубийство

Фото: Carl Court / Getty Images

Японский экономист Юсукэ Нарита, преподающий в Йельском университете, призвал пожилых японцев совершить массовое самоубийство. Об этом сообщает издание The New York Times.

Нарита неоднократно делал подобные заявления. По его мнению, массовое самоубийство или принудительная эвтаназия — лучший выход из ситуации, которая сложилась в Японии из-за старения населения.

Мне кажется, есть единственный выход и он очевиден. В конечном итоге это массовый суицид и массовое сэппуку для пожилых, разве нет?

Юсуке Наритаэкономист

Несмотря на противоречивость заявлений Нариты, у него сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Многие из них, как и он, обескуражены тем, что экономическое и социальное развитие страны буксует из-за геронтократии.

Критики Нариты обеспокоены его растущей популярностью и опасаются, что она может оказать влияние на политику страны и привести к расшатыванию социальных норм. Социолог Юки Хонда назвала его заявления разжиганием «ненависти по отношению к самым уязвимым группам населения».

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В ответ на обвинения в жестокости 37-летний профессор заявил, что его слова вырвали из контекста. Он объяснил, что высказывания про самоубийства и сэппуку — это абстрактная метафора, и ему лишь хотелось обратить внимание на необходимость смены элит в японском бизнесе и политике.

Ранее сообщалось, что 81-летний мужчина из Японии устал заботиться о жене-инвалиде и утопил ее. Мужчина привез супругу к морю и столкнул в воду прямо в инвалидной коляске.

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Антонина Черташ
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