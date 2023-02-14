Стало известно о готовящейся отставке первого заместителя главы МЧС России

Источники РБК сообщили о готовящейся отставке первого замглавы МЧС России Чуприяна в марте

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян уйдет в отставку в марте. О готовящемся решении стало известно источникам РБК.

О планирующемся уходе первый замглавы МЧС заявил во время селекторного совещания в министерстве. Как утверждает собеседник издания, Чуприян объявил, что это для него последний «селектор» и он собирается уйти в отставку после ежегодного отпуска. Кроме того, в марте у Чуприяна истекает контракт. Глава МЧС Александр Куренков еще в начале года сообщил первому заместителю, что продлевать его договор не будет.

Один из собеседников, знакомых с ситуацией, отметил, что основным кандидатом на должность первого замглавы МЧС является советник министра Даниил Мартынов, который в 2000-х годах служил в Центре специального назначения ФСБ — группе «Альфа». Кроме того, он участвовал в антитеррористических операциях в Чечне. В 2012 году Мартынов отвечал за безопасность главы Чечни Рамзана Кадырова, а в 2013-м стал его помощником по силовому блоку.

Источники предположили, что одной из причин ухода Чуприяна стала реформа отряда «Центроспас», которую начал предыдущий министр Евгений Зиничев, погибший в начале сентября 2021 года.

В самом МЧС в ответ на запрос РБК подчеркнули, что заместителей министра назначает глава государства.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность главы МЧС Александра Куренкова.