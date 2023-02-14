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10:43, 14 февраля 2023Забота о себе

Перечислены свойственные всем мужчинам привычки

На Reddit заявили, что мужчин объединяют привычки хлопать по карманам и поправлять мошонку

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пользователи форума Reddit заявили, что всех мужчин объединяют похожие или одинаковые привычки — например, хлопать по карманам или поправлять половые органы. Свойственные всем мужчинам черты они перечислили в разделе AskReddit.

Множество комментариев посвящены проблемам, связанным с обладанием мошонкой. Мужчины признались, что всегда пытаются поправить орган незаметно, но иногда это приходится делать на публике.

Притворяемся, что кладем руки в карманы, а сами пытаемся поправить запутавшиеся в мошонке трусы

0MrSoap0пользователь Reddit

Привычка мужчин хлопать по карманам перед тем, как выйти из дома, тоже заслужила отдельного упоминания.

Брат называет это «пацанской проверкой». Хлопаем по карманам, чтобы убедиться, что на месте бумажник, ключи и телефон

yamo25000пользователь Reddit
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Популярен и комментарий о привычке мужчин отключаться от мыслей, глядя в одну точку.

Пялимся на что-нибудь, ни о чем не думаем, просто как в трансе

Spare-Ad-7819пользователь Reddit

Пользователи форума Reddit перечислили нелюбимые этапы секса. Они признались, что им не нравятся ни внезапные судороги во время секса, ни соблюдение гигиены после его завершения.

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Александра Лисица
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