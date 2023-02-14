Перечислены свойственные всем мужчинам привычки
Пользователи форума Reddit заявили, что всех мужчин объединяют похожие или одинаковые привычки — например, хлопать по карманам или поправлять половые органы. Свойственные всем мужчинам черты они перечислили в разделе AskReddit.
Множество комментариев посвящены проблемам, связанным с обладанием мошонкой. Мужчины признались, что всегда пытаются поправить орган незаметно, но иногда это приходится делать на публике.
Притворяемся, что кладем руки в карманы, а сами пытаемся поправить запутавшиеся в мошонке трусы
Привычка мужчин хлопать по карманам перед тем, как выйти из дома, тоже заслужила отдельного упоминания.
Брат называет это «пацанской проверкой». Хлопаем по карманам, чтобы убедиться, что на месте бумажник, ключи и телефон
Популярен и комментарий о привычке мужчин отключаться от мыслей, глядя в одну точку.
Пялимся на что-нибудь, ни о чем не думаем, просто как в трансе
Пользователи форума Reddit перечислили нелюбимые этапы секса. Они признались, что им не нравятся ни внезапные судороги во время секса, ни соблюдение гигиены после его завершения.