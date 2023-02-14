Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 14 февраля 2023Мир

МИД Польши очистил свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО

GPC: глава МИД Польши Рау заявил об увольнении из ведомства всех выпускников МГИМО

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

МИД Польши уже как два месяца очистил свой кадровый состав от всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об их увольнении заявил глава польского ведомства Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie (GPC).

«Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации», — подметил Рау. По его мнению, польские выпускники МГИМО, которые учились там еще во времена существования Советского Союза, стали участниками «великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма» в Польше.

Ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава разочарована финальной версией десятого пакета санкций против России, который уже прошел согласование у представителей Евросоюза. По его словам, в Евросоюзе отказались включать положения о рестрикциях против российской компании «Росатом», что было главным требованием Варшавы касательно десятого пакета, а также пункт против импорта российских алмазов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
Названа средняя сумма трат москвичей на День всех влюбленных
В Президентской академии запущена программа для управленцев новых регионов
Российские войска сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ под Донецком
«Адмирал Невельской» уничтожил БПЛА «противника» на учениях
Призывавший «взрывать русских» россиянин предстанет перед судом
МИД Польши очистил свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО
Мастер раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле
Построившая «Титаник» компания возобновит работу
Норвегия впервые назвала число передаваемых Украине танков Leopard 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.