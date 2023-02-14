МИД Польши очистил свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО

GPC: глава МИД Польши Рау заявил об увольнении из ведомства всех выпускников МГИМО

МИД Польши уже как два месяца очистил свой кадровый состав от всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об их увольнении заявил глава польского ведомства Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie (GPC).

«Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации», — подметил Рау. По его мнению, польские выпускники МГИМО, которые учились там еще во времена существования Советского Союза, стали участниками «великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма» в Польше.

Ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава разочарована финальной версией десятого пакета санкций против России, который уже прошел согласование у представителей Евросоюза. По его словам, в Евросоюзе отказались включать положения о рестрикциях против российской компании «Росатом», что было главным требованием Варшавы касательно десятого пакета, а также пункт против импорта российских алмазов.