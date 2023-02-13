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18:58, 13 февраля 2023Мир

В Польше описали разочарование от новых санкций фразой «ниже наших ожиданий»

Польский посол при ЕС Садось разочаровался из-за 10-го пакета санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Варшава разочарована финальной версией десятого пакета санкций против России, который уже прошел согласование у представителей Евросоюза. Об этом заявил посол Польши при ЕС Анджей Садось в эфире радио RMF FM.

«Это ниже наших ожиданий», — описал свое разочарование Садось. По его словам, в Евросоюзе отказались включать положения о рестрикциях против российской компании «Росатом», что было главным требованием Варшавы касательно десятого пакета, а также пункт против импорта российских алмазов.

По его словам, финальная версия законопроекта будет представлена органами ЕС уже в среду, 15 февраля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз в рамках ожидаемого принятия десятого пакета санкций в отношении России не станет вводить ограничения против госкорпорации «Росатом».

9 февраля глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках десятого пакета санкций ЕК предложит странам ЕС ввести дополнительные экспортные санкции против России объемом более 10 миллиардов евро. По ее словам, в него войдут ограничения на поставку в РФ технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

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Виктория Кондратьева
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