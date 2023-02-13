Евросоюз откажется вводить санкции против «Росатома»

Bloomberg: ЕС не станет вводить санкции против «Росатома» в рамках десятого пакета

Евросоюз в рамках ожидаемого принятия десятого пакета санкций в отношении России не станет вводить ограничения против госкорпорации «Росатом». Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По словам источника издания, ЕС вряд ли станет налагать санкции на «Росатом» из-за того, что против этого выступают несколько неназванных государств-членов союза.

Bloomberg сообщает, что при этом в пакет санкций планируется включить запреты на экспорт ряда товаров, технологий и компонентов, которые, по утверждению Евросоюза, используются российским оборонным сектором, на крупные транспортные средства, включая сельскохозяйственную технику. Также ЕС хочет ввести возможные ограничения на импорт российского каучука и асфальта.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, включая «Росатом» и его дочерние фирмы.