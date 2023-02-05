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22:24, 5 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел новые санкции против 200 компаний России

Президент Украины Зеленский ввел санкции против 200 компаний России, включая «Росатом»
СюжетСанкции против России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против компаний и предприятий российской атомной отрасли. Соответствующий указ уже подписан, рассказал политик в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский ввел новые санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, включая «Росатом» и его дочерние фирмы.

«Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли», — подчеркнул украинский лидер в своем обращении.

Ранее Зеленский заявил о быстрой адаптации России к санкциям. По его мнению, Европе следует уменьшить возможности Москвы обходить ограничения.

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Марина Совина
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