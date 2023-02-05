Зеленский ввел новые санкции против 200 компаний России

Президент Украины Зеленский ввел санкции против 200 компаний России, включая «Росатом»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против компаний и предприятий российской атомной отрасли. Соответствующий указ уже подписан, рассказал политик в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский ввел новые санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, включая «Росатом» и его дочерние фирмы.

«Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли», — подчеркнул украинский лидер в своем обращении.

Ранее Зеленский заявил о быстрой адаптации России к санкциям. По его мнению, Европе следует уменьшить возможности Москвы обходить ограничения.