Зеленский заявил о быстрой адаптации России к санкциям

Президент Украины Зеленский заявил, что Россия увеличивает темп адаптации к санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стала быстрее адаптироваться к введенным против нее санкциям. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, пишет «РБК-Украина».

«Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям», — отметил украинский лидер.

По его словам, сейчас перед Европой стоит задача уменьшить способность Москвы обходить ограничения.

Ранее глава ЕК сообщила, что Евросоюз планирует ввести новые санкции в отношении России к 24 февраля, годовщине начала специальной военной операции на Украине.

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с Зеленским.

