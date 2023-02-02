Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:53, 2 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о быстрой адаптации России к санкциям

Президент Украины Зеленский заявил, что Россия увеличивает темп адаптации к санкциям
СюжетСанкции против России:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стала быстрее адаптироваться к введенным против нее санкциям. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, пишет «РБК-Украина».

«Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям», — отметил украинский лидер.

По его словам, сейчас перед Европой стоит задача уменьшить способность Москвы обходить ограничения.

Ранее глава ЕК сообщила, что Евросоюз планирует ввести новые санкции в отношении России к 24 февраля, годовщине начала специальной военной операции на Украине.

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с Зеленским.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Москве арестован россиянин Пешков по делу о госизмене
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
Администрация Байдена раскритиковала Apple и Google
На бывшем заводе Ford в России займутся деревообработкой
Европейский Центробанк поднял базовую ставку
КНДР направит в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих
ЕС выделит 500 миллионов евро на помощь Украине
Раскрыта судьба бодавшего россиян на горнолыжном курорте быка
Бренд хлопьев решил судиться с группой OK Go из-за названия
Появились подробности об устроившем взрыв в пакистанской мечети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.