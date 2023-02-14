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17:43, 14 февраля 2023Экономика

Доходы нефтегазовых компаний подскочили на триллионы долларов

В МЭА рассказали об увеличении доходов нефтегазовых компаний до $4 трлн в 2022 году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Суммарная прибыль нефтегазовых компаний по всему миру по итогам 2022 года подскочила до 4 триллионов долларов со среднего значения в 1,5 триллиона, наблюдавшегося в последние годы. Об этом, выступая на конференции в Осло, рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Reuters.

Бироль подчеркнул, что, несмотря на увеличение прибыли в нефтегазовой отрасли, страны должны снижать свою зависимость от углеводородов. «Вы больше не можете управлять страной, экономика которой на 90 процентов зависит от доходов от нефти и газа, потому что спрос на них все равно упадет», — добавил он.

По его мнению, особенно остро вопрос диверсификации экономики стоит для стран Ближнего Востока, получающих основные доходы от продажи нефти. «На мой взгляд, саммит по климату COP28 может стать отличной возможностью, чтобы изменить судьбу стран Ближнего Востока», — сказал Бироль.

По подсчетам газеты «Коммерсантъ», суммарная чистая прибыль «большой нефтяной пятерки», куда входят ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies, в 2022 году составила 195 миллиардов долларов. В своих отчетностях западные компании объяснили резкий рост показателей взлетом цен на энергоносители из-за геополитической нестабильности.

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Данил Дмитриев
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