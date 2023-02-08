Западные энергогиганты отчитались о рекордных прибылях

Total и Equinor суммарно заработали почти $50 млрд чистой прибыли в 2022 году

Французский и норвежский энергогиганты TotalEnergies и Equinor сообщили о рекордной чистой прибыли суммарно почти на 50 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Соответствующие данные приводятся в отчетах западных компаний.

Так, чистая прибыль Total достигла 20,5 миллиарда долларов в прошлом году по сравнению с 16 миллиардами долларов в 2021 году. Это самый высокий показатель за всю историю компании. Выручка также увеличилась на 36,5 процента до 281 миллиарда долларов. При этом прибыль компании могла бы составить 36,2 миллиарда долларов, если бы Total не начала сворачивать деятельность в России на фоне европейских санкций.

Equinor в 2022 году заработала более 28,7 миллиарда долларов чистой прибыли, указано в отчете. По сравнению с 2021 годом она увеличилась в 3,3 раза. Общая выручка Equinor составила 150,806 миллиарда долларов, что почти в 1,7 раза выше аналогичного показателя 2021 года.

По подсчетам газеты «Коммерсантъ», суммарная чистая прибыль «большой нефтяной пятерки», куда входят ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies, в 2022 году составила 195 миллиардов долларов. В своих отчетностях западные компании объяснили резкий рост показателей взлетом цен на энергоносители, который был вызван геополитической нестабильностью, в том числе военным конфликтом на Украине. Роста выручки западным компаниям хватило и на то, чтобы перекрыть списания средств, связанные с уходом из России или сворачиванием в этой стране ряда проектов.