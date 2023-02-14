Число погибших в ходе стрельбы в университете США возросло

Число погибших в ходе стрельбы в Мичиганском университете возросло до трех человек

Полиция Мичиганского государственного университета сообщила о гибели трех человек в результате стрельбы в кампусе. Соответствующая запись опубликована в Twitter.

«Подтверждено три летальных исхода», — сказано в сообщении ведомства. Кроме того, несколько человек получили ранения в результате стрельбы, они доставлены в местную больницу.

Подозреваемого описывают, как темнокожего мужчину невысокого роста, в красных ботинках, джинсовой куртке и в бейсболке темно-синего цвета.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в ходе стрельбы возле Берки-Холла в кампусе Мичиганского государственного университета в Ист-Лансинге. Как сообщила пресс-секретарь университета Эмили Геррант, подозреваемый все еще находится на свободе. По информации телеканала ABC News, поступили данные «о многочисленных жертвах».