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08:39, 14 февраля 2023Мир

Число погибших в ходе стрельбы в университете США возросло

Число погибших в ходе стрельбы в Мичиганском университете возросло до трех человек

Фото: Matthew Dae Smith / Reuters

Полиция Мичиганского государственного университета сообщила о гибели трех человек в результате стрельбы в кампусе. Соответствующая запись опубликована в Twitter.

«Подтверждено три летальных исхода», — сказано в сообщении ведомства. Кроме того, несколько человек получили ранения в результате стрельбы, они доставлены в местную больницу.

Подозреваемого описывают, как темнокожего мужчину невысокого роста, в красных ботинках, джинсовой куртке и в бейсболке темно-синего цвета.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в ходе стрельбы возле Берки-Холла в кампусе Мичиганского государственного университета в Ист-Лансинге. Как сообщила пресс-секретарь университета Эмили Геррант, подозреваемый все еще находится на свободе. По информации телеканала ABC News, поступили данные «о многочисленных жертвах».

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Марина Совина
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