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07:30, 14 февраля 2023Мир

При стрельбе в университете CША погиб человек

Detroit News: в Мичиганском университете США погиб человек в результате стрельбы

Фото: Matthew Dae Smith / Reuters

В США минимум один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган. Об этом пишет газета Detroit News.

В полиции рассказали, что стрельба произошла возле Берки-Холла в кампусе Мичиганского государственного университета в Ист-Лансинге.

Как сообщила пресс-секретарь университета Эмили Геррант, подозреваемый все еще находится на свободе. По информации телеканала ABC News, поступили данные «о многочисленных жертвах». Пострадавшие доставлены в больницу.

По словам губернатора Мичигана Гретхена Уитмера, полиция штата Мичиган вместе с отделом общественной безопасности университета, местные правоохранительные органы и службы быстрого реагирования находятся на местах.

Ранее на площади Республики в Ереване, рядом со зданием правительства Армении, произошел инцидент со стрельбой. Полиция установила личность водителя внедорожника, которого пыталась остановить у здания правительства, применив оружие.

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Юлия Мискевич
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