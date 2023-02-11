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01:11, 11 февраля 2023Мир

У здания правительства Армении произошла стрельба

У здания правительства Армении на площади Республики произошла стрельба

Фото: Konstantin Kokoshkin / Gloabl Look Press

На площади Республики в Ереване, рядом со зданием правительства Армении, произошел инцидент со стрельбой. Полиция установила личность водителя внедорожника, которого пыталась остановить у здания правительства, применив оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соцсетях были опубликованы кадры, на которых сотрудники полиции пытались остановить рядом со зданием правительства внедорожник. Вокруг были слышны звуки выстрелов. Водитель, который совершал опасные маневры, сбил одного из правоохранителей.

По информации ведомства, примерно в 23:00 (22:00 по московскому времени) 10 февраля в центре Еревана водитель автомобиля Hummer грубо нарушил правила дорожного движения, а также не подчинился требованиям сотрудников патрульной службы. В полиции уточнили, что он совершал действия, опасные для жизни и здоровья граждан. Правоохранителям пришлось стрелять по колесам автомобиля.

Ранее на Алтае задержали 32-летнего местного жителя, устроившего стрельбу по трем девушкам. Фигурант признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ.

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Юлия Мискевич
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