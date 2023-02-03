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20:23, 3 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу из ружья по девушкам из-за отказа выпить с ним

На Алтае 32-летний мужчина устроил стрельбу по трем девушкам после отказа выпить с ним

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На Алтае задержали 32-летнего местного жителя, устроившего стрельбу по трем девушкам. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, фигурант выпивал в одном из местных заведений и познакомился там с тремя девушками. Он предложил новым знакомым подвезти их до дома на машине. Подруги согласились. Во время поездки мужчина захотел продолжить отдых в компании потерпевших и предложил купить спиртное, но те отказались.

Россиянин разозлился, высадил попутчиц на одной из улиц, заехал домой за ружьем, вернулся и трижды выстрелил в сторону девушек. Отмечается, что никто не пострадал. Фигурант признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ.

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Екатерина Власова
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