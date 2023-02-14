Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 14 февраля 2023Мир

Открывший стрельбу в университете США покончил с собой

Открывший стрельбу в Мичиганском университете покончил с собой

Фото: Dieu-Nalio Chery / Reuters

Неизвестный, открывший стрельбу в Мичиганском государственном университете в США, покончил с собой. Его мотивы до сих пор неясны, заявили в местной полиции. Цитату приводит Reuters.

Кампусу теперь ничего не угрожает, заверили сотрудники правоохранительных органов. Личность нападавшего также выясняют.

Подозреваемого описывали как темнокожего мужчину невысокого роста, в красных ботинках, джинсовой куртке и в бейсболке темно-синего цвета. В результате нападения погибли как минимум трое человек, еще пятеро ранены.

Мужчина открыл стрельбу примерно в восемь вечера по местному времени (четыре утра мск). Спустя несколько часов несколько зданий кампуса были оцеплены полицией, оттуда эвакуировали людей. Силовики осматривали здания в поисках других жертв и самого подозреваемого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции
Менеджер Махачева ответил на обвинения в жульничестве в адрес бойца
Россиянин поспорил с приятелем и попал в больницу
Форма витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой болезни
Мастер назвала подходящую одежду для посещения тату-салона
Открывший стрельбу в университете США покончил с собой
В Киеве анонсировали третий день подряд без отключений электричества
Захарова прокомментировала информацию о давлении США на Украину
Раскрыто условие начала поставок иранских автомобилей в Россию
Названы самые замусоренные регионы России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.