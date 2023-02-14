Открывший стрельбу в университете США покончил с собой

Открывший стрельбу в Мичиганском университете покончил с собой

Неизвестный, открывший стрельбу в Мичиганском государственном университете в США, покончил с собой. Его мотивы до сих пор неясны, заявили в местной полиции. Цитату приводит Reuters.

Кампусу теперь ничего не угрожает, заверили сотрудники правоохранительных органов. Личность нападавшего также выясняют.

Подозреваемого описывали как темнокожего мужчину невысокого роста, в красных ботинках, джинсовой куртке и в бейсболке темно-синего цвета. В результате нападения погибли как минимум трое человек, еще пятеро ранены.

Мужчина открыл стрельбу примерно в восемь вечера по местному времени (четыре утра мск). Спустя несколько часов несколько зданий кампуса были оцеплены полицией, оттуда эвакуировали людей. Силовики осматривали здания в поисках других жертв и самого подозреваемого.