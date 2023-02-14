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15:53, 14 февраля 2023Россия

Уничтожение военных и укреплений ВСУ из минометов показали на видео

Минобороны показало на видео, как минометы ЦВО уничтожают военных и укрепления ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Уничтожение военных и укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из минометов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) показали на видео. Соответствующие кадры Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, 14 февраля.

«Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО выполняют боевые задачи <...> из 120-миллиметрового миномета "Поднос"», — говорится в заявлении военного ведомства.

Там уточнили, что расчеты поражают противника различными типами мин, находясь от него на безопасном расстоянии. Точность нанесения ударов обеспечивают беспилотники ВКС России, которые круглые сутки ведут наблюдение за позициями украинских военных.

Ранее Минобороны публиковало запись, на которой российские войска в ходе СВО применяют по военным и технике ВСУ высокоточные управляемые снаряды «Краснополь».

Евгения Куликова
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