Минобороны России показало применение высокоточного управляемого снаряда по ВСУ

Минобороны России опубликовало видео применения высокоточного снаряда «Краснополь» по ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) применяют по живой силе и технике Вооруженных сил Украины высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». Одно из применений этого снаряда попало на видео, кадры публикует Министерство обороны (МО) в своем Telegram-канале.

На показанных кадрах военнослужащие Тихоокеанского флота, морские пехотинцы, заряжают «Краснополем» 152-мм гаубицу «Мста-Б», задают координаты и производят выстрел по назначенной цели. Что стало целью российских военных, не уточняется. Кадры попадания снаряда в цель оборонное ведомство не предоставило. При этом в МО уточнили, что отклонение снаряда не превышает нескольких метров.

Снаряд «Краснополь» эксплуатируется армией с 1986 года. Для наведения снаряда на цель требуется ручное целеуказание лазерным дальномером.

Ранее ведомство показало видео работы ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») Воздушно-космических сил России в зоне СВО.