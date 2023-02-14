Названы самые замусоренные регионы России

В Росприроднадзоре назвали Краснодарский край самым замусоренным регионом России

Наибольшие проблемы с утилизацией мусора в России имеет Краснодарский край. Самые замусоренные регионы страны назвала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в беседе с «Известиями».

«Наша постоянная болевая точка — Краснодарский край. Это обусловлено многими причинами, в частности турпотоком, который не учитывается в территориальной схеме. Все мы платим за мусор дома, но когда приезжаем на отдых, то не оплачиваем коммунальный платеж. И, соответственно, объем образованных отходов не учитывается в общей территориальной схеме», — пояснила эксперт.

По словам Радионовой, Белореченский полигон переполнен, а полигон под Новороссийском потерял свою мощность. В аналогичном состоянии находится полигон в Темрюке, отметила глава ведомства. Радионова добавила, что сложная ситуация с мусором также в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане и Новосибирске. Кроме того, на Чукотке нет ни одной отвечающей требованиям свалки.

Эксперт убеждена, что проблему отходов усугубляет негативное отношение населения к строительству подобных объектов. «Людей можно понять: никто не хочет жить рядом с полигоном. Но где-то их все равно приходится размещать», — уточнила Радионова.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что мусор в стране накапливается с большой скоростью — сейчас на полигоны возвращается 93 процента отходов, и лишь 7 процентов отправляется на переработку. Радионова объясняет ситуацию с тем, что на большинстве предприятий этой отрасли сортировка происходит вручную. «Люди просто не справляются с таким объемом работы. В ручном режиме специалисты способны отобрать не более 10 процентов полезной фракции, а иногда и 4 процентов», — пояснила эксперт.

По словам Радионовой, задача Росприроднадзора — к 2030 году снизить объем захоронения вдвое и достичь стопроцентной сортировки отходов. Для этого необходимо активно внедрять современные технологии сортировки мусора.

Ранее в России собрались потратить миллиарды рублей на создание мусорных заводов. Отмечается, что общий объем инвестиций в проекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2023 году достигнет 90 миллиардов рублей — 60 миллиардов из них вложил Российский экологический оператор (РЭО). Предприятия должны обрабатывать около семи миллионов тонн отходов ежегодно.

