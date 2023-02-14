Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:38, 14 февраля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников посоветовал недовольным им зрителям выключать телевизор

Мясников посоветовал недовольным его поведением в «О самом главном» выключать телевизор

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на критику зрителей, недовольных его стилем ведения программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В своем Telegram-канале доктор посоветовал аудитории, у которой есть претензии к его поведению в передаче, выключать телевизор.

Мясников опубликовал поступившее к нему обращение, в котором говорится, что зрители недовольны тем, что в эфире он якобы все меньше времени уделяет медицинским вопросам и чаще говорит на отвлеченные темы. Помимо того, согласно письму, в СМИ доктора обвиняют в плохой дикции и ругают привычку есть и пить на съемках. Утверждается, что на одном из форумов зрители даже потребовали убрать его из эфира.

«У ТВ есть кнопка "Выкл." — научитесь ею пользоваться. Если вам нужна инфо чисто медицинского характера, рекомендую читать "Справочник практического врача". Мне сказали, что, когда я ем, я очень сексуален. Может, и врали, но я все-таки надеюсь и продолжаю есть!» — отреагировал специалист. Остальные его ответы на критику, по словам Мясникова, нецензурные.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022

О претензиях зрителей к доктору из-за якобы разговоров на отвлеченные темы, плохой дикции и употребления пищи в эфире ранее рассказала «Вечерняя Москва». Утверждается, что недовольство Мясниковым зрители выразили на одном из сайтов, посвященном отзывам. «Много говорит не по теме, о себе рассуждает. Нам о здоровье и лечении интересно слушать, а не о нем, его путешествиях и так далее. И раздражает его еда в эфире», «Уберите с экрана Мясникова. Редакторы, неужели вы сами не замечаете всех минусов ведения передачи им?» — привело издание негативные комментарии аудитории.

Ранее Мясников в эфире «О самом главном» раскрыл неожиданный способ снизить артериальное давление. Доктор показал, что снижению давления способствует массаж ушей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Российские мужчины назвали раздражающие их вещи в женском гардеробе
Российские рестораторы захотели продавать вино онлайн
Информацию об ампутации кистей Костомарову опровергли
Перечислены свойственные всем мужчинам привычки
Американские военные восстановили датчики со сбитого аэростата-шпиона
Россиян в Таиланде предостерегли от купания в море из-за нашествия опасных медуз
Доктор Мясников посоветовал недовольным им зрителям выключать телевизор
Экономист призвал пожилых японцев к массовому самоубийству
Российский подросток запер родителей в квартире и угнал машину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.