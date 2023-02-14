Доктор Мясников посоветовал недовольным им зрителям выключать телевизор

Мясников посоветовал недовольным его поведением в «О самом главном» выключать телевизор

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на критику зрителей, недовольных его стилем ведения программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В своем Telegram-канале доктор посоветовал аудитории, у которой есть претензии к его поведению в передаче, выключать телевизор.

Мясников опубликовал поступившее к нему обращение, в котором говорится, что зрители недовольны тем, что в эфире он якобы все меньше времени уделяет медицинским вопросам и чаще говорит на отвлеченные темы. Помимо того, согласно письму, в СМИ доктора обвиняют в плохой дикции и ругают привычку есть и пить на съемках. Утверждается, что на одном из форумов зрители даже потребовали убрать его из эфира.

«У ТВ есть кнопка "Выкл." — научитесь ею пользоваться. Если вам нужна инфо чисто медицинского характера, рекомендую читать "Справочник практического врача". Мне сказали, что, когда я ем, я очень сексуален. Может, и врали, но я все-таки надеюсь и продолжаю есть!» — отреагировал специалист. Остальные его ответы на критику, по словам Мясникова, нецензурные.

О претензиях зрителей к доктору из-за якобы разговоров на отвлеченные темы, плохой дикции и употребления пищи в эфире ранее рассказала «Вечерняя Москва». Утверждается, что недовольство Мясниковым зрители выразили на одном из сайтов, посвященном отзывам. «Много говорит не по теме, о себе рассуждает. Нам о здоровье и лечении интересно слушать, а не о нем, его путешествиях и так далее. И раздражает его еда в эфире», «Уберите с экрана Мясникова. Редакторы, неужели вы сами не замечаете всех минусов ведения передачи им?» — привело издание негативные комментарии аудитории.

Ранее Мясников в эфире «О самом главном» раскрыл неожиданный способ снизить артериальное давление. Доктор показал, что снижению давления способствует массаж ушей.