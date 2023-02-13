Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ снизить давление

Врач Александр Мясников заявил, что массаж ушей способствует снижению давления

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданный способ снизить артериальное давление. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор показал, что снижению давления способствует массаж ушей. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист задал гостье передачи вопрос о том, помогает ли массаж ушей снизить давление. Девушка предположила, что любой массаж способствует снижению давления.

В ответ врач в студии программы провел на себе эксперимент, в котором измерил давление до массажа ушей и после проделанной процедуры. В первом случае тонометр показал 137 на 74 миллиметров ртутного столба, во втором — 121 на 73 миллиметров ртутного столба, что подтвердило предположение гостьи передачи.

Ранее Мясников также рассказал об опасности приема таблеток от давления. По словам врача, при наличии у человека атеросклероза такой препарат может привести к инсульту.

До этого доктор перечислил самые частые ошибки, которые допускаются при измерении артериального давления. Он рассказал, что для замера руку нужно расположить на уровне сердца, а ноги в этот момент не должны быть скрещены.