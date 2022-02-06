Доктор Мясников перечислил самые частые ошибки при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил самые частые ошибки, которые допускаются при измерении артериального давления. Он рассказал, что для замера руку нужно расположить на уровне сердца, а ноги в этот момент не должны быть скрещены. Выпуск доступен на YouTube.

«Вот по уму, что вы должны сделать: не есть и не пить за полчаса до измерения давления, не курить», — рекомендовал доктор. В то же время, по словам Мясникова, если человек курит постоянно и в больших количествах, то резкий отказ от пагубной привычки может отрицательно повлиять на результат измерения.

Также перед измерением давления следует отдохнуть около пяти минут. При этом человек должен находиться в таком положении, чтобы спина опиралась на спинку стула, ноги стояли прямо, а руки лежали на коленях. «И пять минут вот так сидите. Я так пять минут не высижу по-любому — хочется хотя бы в телефон посмотреть», — поиронизировал над правилами Мясников.

Доктор добавил, что после первого измерения нужно снова отдохнуть в течение пяти минут, а затем снова измерить давление. Медик пояснил, что в конечном итоге берется именно средний между двумя результатами показатель. По словам телеведущего, он это правило часто нарушает, однако пациентам с заболеваниями сердца и почек, а также диабетикам крайне рекомендуется ему следовать.

Также к частым ошибкам доктор отнес изменение временных интервалов замеров. «Вы должны мерить давление в одно и то же время — утром, вечером или утром и вечером. Обычно, когда мы даем лекарства и отрабатываем дозу, мы всегда просим измерять давление и утром, и вечером. Записывать нужно одновременно вместе с пульсом», — подчеркнул Мясников.

Наконец, телеведущий отметил, что часы и браслеты, надетые на руку, повлиять на результаты измерения не могут. Однако, по его словам, нельзя надевать манжету тонометра поверх одежды. Он добавил, что важно плотно затянуть ее, но не перетягивать.

Ранее Мясников предупредил россиян о том, что резкие скачки давления в течение дня могут быть опасным сигналом начала болезни. По словам доктора, такое явление называется «неустойчивая лабильная гипертония».