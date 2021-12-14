Доктор Мясников предупредил россиян об опасном сигнале начала болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о том, что резкие скачки давления в течение дня могут быть опасным сигналом начала болезни. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам доктора, такое явление называется «неустойчивая лабильная гипертония». Мясников объяснил, что оно обычно наблюдается в начале болезни, когда барорецепторы и рецепторы почек еще не привыкли к определенному уровню давления, который организм будет принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный.

Помимо этого, он отметил, что необходимо обращать внимание на давление человека в различных положениях, в том числе лежа и стоя. Врач подчеркнул, что у пациента может быть лежа или сидя давление 220 на 120, а в стоячем положении 120 на 70. Такое изменение характерно для людей с варикозным расширением вен, пожилых и диабетиков, добавил он.

Мясников также рассказал, что лабильная начальная степень гипертонии — это сигнал, что человеку пора начать заниматься собой. Так, он советует аэробные физические нагрузки, снижение веса, диету, ограничение употребление соли или прием таблеток под руководством специалиста.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасных последствиях голодания. Он рассказал, что такой популярный способ похудения может вызвать обострение хронических заболеваний. «Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает и дохнет», — заявил врач. Доктор добавил, что голодание действительно может использоваться в лечебных целях, однако назначать его себе самостоятельно нельзя. По словам Мясникова, этот механизм «куда сложнее, чем любая хирургическая операция».

