Доктор Мясников предупредил об опасности популярного способа похудения

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасных последствиях голодания. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что такой популярный способ похудения может вызвать обострение хронических заболеваний. Выпуск доступен на YouTube.

«Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает и дохнет», — заявил врач. Доктор добавил, что голодание действительно может использоваться в лечебных целях, однако назначать его себе самостоятельно нельзя. По словам Мясникова, этот механизм «куда сложнее, чем любая хирургическая операция».

Доктор подчеркнул, что голодание, к которому некоторые прибегают ради похудения, может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Кроме того, он отметил, что выход организма из состояния голода вызывает отечность и гормональный дисбаланс. «Кому-то может помочь, но это русская рулетка», — заверил специалист.

«Есть намного действенные и долговечные системы питания, все придумано», — заключил медик и порекомендовал зрителям не «заниматься экстримом».

Ранее Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать возникновение серьезных проблем со здоровьем. По словам медика, к запретным лекарствам относится известный препарат каптоприл. Врач отметил, что самостоятельное лечение подобными препаратами чревато инфарктом, инсультом и острой почечной недостаточностью.