Пресс-секретарь Песков заявил, что на стороне Украины давно воюют иностранные наемники

На стороне украинских войск уже давно ведут боевые действия иностранные наемники. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников, — это не секрет, это не событие последний дней, это уже давно происходит», — сказал представитель Кремля, добавив, что наемники не в силах изменить ход событий.

Он также пояснил, что вопросы, связанные непосредственно с нюансами проведения специальной военной операции, лучше задавать не Кремлю, а Министерству обороны России.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым гвардейским Луганско-Северодонецким армейским корпусом (АК) Апты Алаудинов рассказал, что на стороне Киева в Артемовске воюет большое количество иностранных наемников. Как он утверждает, украинская армия пыталась прорваться в город, чтобы также забрать «не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.