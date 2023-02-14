Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 14 февраля 2023Россия

Кремль порассуждал об иностранных наемниках на стороне украинских войск

Пресс-секретарь Песков заявил, что на стороне Украины давно воюют иностранные наемники
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

На стороне украинских войск уже давно ведут боевые действия иностранные наемники. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников, — это не секрет, это не событие последний дней, это уже давно происходит», — сказал представитель Кремля, добавив, что наемники не в силах изменить ход событий.

Он также пояснил, что вопросы, связанные непосредственно с нюансами проведения специальной военной операции, лучше задавать не Кремлю, а Министерству обороны России.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым гвардейским Луганско-Северодонецким армейским корпусом (АК) Апты Алаудинов рассказал, что на стороне Киева в Артемовске воюет большое количество иностранных наемников. Как он утверждает, украинская армия пыталась прорваться в город, чтобы также забрать «не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ негативно оценил возможности ВСУ на фронте
В России произошло еще одно землетрясение
Пушилин заявил об ожесточенных боях и успехах в Угледаре
В США назвали Путина сдерживающим начало третьей мировой войны фактором
Турция частично приостановит импорт золота после землетрясений
Военкор заявил о способном превратить Украину в «дымящуюся яму» оружии
Свободные сахара увеличили риск болезней сердца и инсульта
Госдума призвала парламенты мира дать оценку военно-биологической активности США
У россиян стали реже красть деньги с банковских счетов
В Конгрессе США начали собирать пожертвования после инцидента с китайским шаром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.