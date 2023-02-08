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11:45, 8 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о большом количестве иностранных наемников в Артемовске

Замглавы 2 АК Алаудинов заявил, что в Артемовске большое количество иностранных наемников

Фото: Yevhen Titov / Reuters

На стороне Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут) воюет большое количество иностранных наемников. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым гвардейским Луганско-Северодонецким армейским корпусом (АК) Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

Как он утверждает, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще совершают попытки прорыва в город, в том числе с целью забрать «нерядовых раненых». «Не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников», — рассказал Алаудинов.

Ранее он сообщил о продвижении сил ЧВК «Вагнер» и подразделения Министерства обороны России в Артемовске. По его словам, российские военные уже «обняли» город с правой стороны и заняли несколько улиц. Кроме того, идет продвижение в сторону трассы на Константиновку. Также он рассказал, что из-за тяжелого положения Киев перебрасывает в Донбасс резервы с херсонского, харьковского направлений и западной части Украины.

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Кристина Есикова
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