В Кремле заявили об усилении вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Песков заявил о ежедневном усилении вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Альянс НАТО каждый день подтверждает свою враждебность к России, усиливая вовлеченность западного блока в конфликт на Украине. О ежедневном усилении заявил пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности», — напомнил он.

Ранее стало известно, что в Брюсселе началось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». На переговоры также прибыл глава Минобороны Украины Алексей Резников. В рамках мероприятия он встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

