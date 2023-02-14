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12:50, 14 февраля 2023Мир

В Кремле заявили об усилении вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Песков заявил о ежедневном усилении вовлеченности НАТО в конфликт на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Альянс НАТО каждый день подтверждает свою враждебность к России, усиливая вовлеченность западного блока в конфликт на Украине. О ежедневном усилении заявил пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности», — напомнил он.

Ранее стало известно, что в Брюсселе началось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». На переговоры также прибыл глава Минобороны Украины Алексей Резников. В рамках мероприятия он встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

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Виктория Кондратьева
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