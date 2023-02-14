Глава Минобороны Украины встретился с шефом Пентагона

«Страна.ua»: глава Минобороны Украины Резников прибыл на заседание в рамках «Рамштайна»

В Брюсселе началось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В частности, на переговоры прибыл глава Минобороны Украины Алексей Резников. В рамках мероприятия он встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее было анонсировано, что среди заявленных целей визита украинского министра — привлечение боевой авиации производства стран НАТО в воздушные силы Украины, развитие «танковой коалиции», формирование запасов боеприпасов, тренировка украинских военнослужащих и практическая реализация «военного шенгена».

Несколькими днями ранее Резников и Остин также провели телефонный разговор. Главы ведомств изучили вероятность доставки средств, обещанных Киеву. Украинская сторона передала обновленную информацию о ситуации в республике. В заключение министры решили в дальнейшем поддерживать контакты.