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06:10, 12 февраля 2023Мир

Глава Пентагона поговорил с главой минобороны Украины

Глава Пентагона Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Резниковым
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор украинским коллегой Алексеем Резниковым. В ходе диалога они рассмотрели вопросы контактной группы по обороне Украины, которая состоится в Брюсселе, пишет РИА Новости.

Остин поговорил с министром обороны Украины Резниковым и обсудили приоритеты Контактной группы по обороне Украины (UDCG), среди которых противовоздушна оборона и артиллерия.

Главы ведомств также изучили вероятность доставки средств, которые обещали доставить Киеву. Отмечается, что Резников передал обновленную информацию о ситуации на Украине. Министры также решили поддерживать контакты.

Ранее глава «Слуги народа» Давид Арахамия заявил о приостановке решения об отставке министра обороны республики Алексея Резникова. Он призвал не ждать кадровых изменений на этой недели, добавив, что в ближайшее время назначат только глав МВД и Службы безопасности Украины.

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Марина Совина
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