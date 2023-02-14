Российские производители микроэлектроники попросили денег

«Ъ»: производители микроэлектроники попросили помощи из-за роста цен на оборудование

Цены на оборудование для производства в России электронных компонентов за последний год выросли в полтора раза из-за отказа от сотрудничества западных производителей. Если государство не поможет отечественным компаниям, то стоимость конечных устройств, выпускаемых в стране, также поднимется, что приведет к оттоку покупателей. Об этом со ссылкой на просьбы участников рынка пишет «Коммерсантъ».

На конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) «Лучшие практики контрактного производства электроники» была представлена презентация, посвященная поставкам в Россию оборудования для выпуска печатных плат. Как следует из документа, российские фабрики в основном используют технику американских, европейских и японских компаний. В частности, упоминались такие производители, как ASM, REHM, Omron.

Собеседник издания указал, что на поставки из недружественных стран приходится 90 процентов оборудования на российских производствах, и сейчас оно требует гораздо больше денег. Если раньше одна производственная линия электронных плат обходилась в 30 миллионов рублей, то в новых условиях приходится отдавать уже не менее 50 миллионов.

Коммерческий директор поставщика оборудования «Глобал микроэлектроника» Аркадий Гылов отметил, что производители присматриваются к аналогам из Китая, но их отталкивает качество оборудования. Если же продолжать закупать западную технику, то повышение ее стоимости неизбежно придется закладывать в ноутбуки и другую вычислительную технику.

Другой собеседник издания указал, что вероятен сценарий, когда в таких условиях — слишком дорогой или дешевый, но некачественный продукт — число покупателей российской электроники снизится. Потребители предпочтут производить товар на фабриках в дружественных странах и оттуда уже везти его в Россию.

Топ-менеджер одного из российских производителей подтвердил, что готовые линии производства из Китая не обеспечивают необходимую точность. По его словам, европейское оборудование доступно только с помощью разбора техники в стране посреднике. Именно этот процесс и делает поставки дороже.

Исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский подчеркнул, что на фоне увеличения расходов отечественным предприятиям нужна господдержка. Если власти сэкономят деньги на помощи производителям, те проиграют параллельному импорту из Китая. Таким образом, отечественное оборудование, от электросчетчиков до серверов, окажется неконкурентоспособным.

Ранее о новых субсидиях попросили производители прицепов. В ассоциации «Спецавтопром» указали, что на эти цели в 2023 году необходимы субсидии в размере 10 миллиардов рублей, в противном случае, предприятия поднимут цены на 20-50 процентов и проиграют иностранным конкурентам.

