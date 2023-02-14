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14:04, 14 февраля 2023Среда обитания

Раскрыта динамика стоимости «однушек» в Москве

«Инком-Недвижимость»: за год однокомнатные квартиры в Москве подешевели на 5,3 процента

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За год однокомнатные квартиры в Москве на первичном рынке подешевели на 5,3 процента. Динамику цен на этот вид жилья со ссылкой на аналитиков агентства «Инком-Недвижимость» раскрыли «Известия».

Кроме того, за последний месяц стоимость стандартной «однушки» в новостройке уменьшилась на три процента, до 11,27 миллиона рублей. Что касается двухкомнатных квартир, то их медианная цена за год снизилась на 6,9 процента, до 17,46 миллиона рублей. Новые многокомнатные лоты за тот же период потеряли в цене 1,1 процента — средний объект оценили в 50,01 миллиона рублей.

По данным экспертов, сейчас на первичном рынке жилья в Старой Москве для покупки доступны 33,24 тысячи квартир. Средняя стоимость квадратного метра в них установилась на уровне в 333,2 тысячи рублей, что на 2,5 процента меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с предыдущим годом отрицательная динамика составила 0,8 процента.

В феврале стало известно, что Москва стала лидером по снижению цен на вторичное жилье. По данным федеральной компании «Этажи», средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» там за месяц уменьшилась на 1,3 процента.

Полина Кислицына
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