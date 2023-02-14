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09:53, 14 февраля 2023Среда обитания

Москва стала лидером по снижению цен на один тип жилья

«Этажи»: вторичное жилье сильнее всего подешевело в Москве
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сильнее всего за месяц средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась в Москве — на 1,3 процента. К такому выводу пришли аналитики федеральной компании «Этажи» в своем исследовании, пишут «Известия».

Среди лидеров по этому показателю также оказались Казань и Санкт-Петербург — там «квадрат» готовых квартир подешевел на 0,4 процента. Третье место поделили Воронеж и Волгоград со снижением на 0,3 процента, а четвертое заняла Самара, где цены на «вторичку» снизились на 0,1 процента.

«В крупных городах России динамика цен на вторичном рынке неоднозначная. В одних наблюдается снижение средней стоимости квадратного метра на уровне от 0,1 до 1,3 процента, в других, наоборот, отмечается уверенный рост. Правда, нередко рост связан с выбытием с рынка наиболее бюджетных с самой низкой ценой квадратного метра», — пояснил директор по продажам госкомпании «Этажи» Сергей Зайцев.

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Среди городов с подорожавшим готовым жильем специалисты указали Пермь, Нижний Новгород и Екатеринбург — в них «вторичка» выросла в цене в среднем на 1,3 процента. Также увеличение показателей зафиксировали в Красноярске (плюс 1,2 процента), Омске (плюс 1 процент), Новосибирске (плюс 0,7 процента), Краснодаре (плюс 0,4 процента), Ростове-на-Дону (плюс 0,3 процента) и Уфе (плюс 0,2 процента), добавили аналитики.

«Ситуация с ценами на вторичном рынке сохраняется нестабильной, поэтому в краткосрочной перспективе они будут вести себя волнообразно», — спрогнозировал Зайцев.

Ранее в «Авито Недвижимости» выяснили, что стоимость аренды квартир в Москве снизилась на 21 процент за год, до 55 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что больше всего подешевели «трешки» — на 36 процентов. Стоимость аренды двухкомнатных квартир в столице снизилась на 16 процентов. Студии и однокомнатные квартиры потеряли в цене 17 и 7 процентов соответственно.

Нина Ташевская
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