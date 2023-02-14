69-летняя модель показала фигуру в своем купальнике из 80-х годов

69-летняя модель Кристи Бринкли показала фигуру в своем купальнике из 80-х годов

Американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала фигуру в своем купальнике, приобретенном в 1980-е годы. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 69-летняя знаменитость позирует на песчаном берегу на фоне моря в указанном слитном наряде синего цвета, опершись на велосипед. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ широкополой соломенной шляпой, длинными серьгами, массивными часами и перстнем.

Кадры набрали более 21 тысячи лайков. В свою очередь подписчики сделали комплименты внешности модели. «Как это возможно? Выглядишь невероятно!», «Тебе не дашь больше 45. Всегда молода и прекрасна и внутри, и снаружи», «Богиня», — заявили они.

В январе Кристи Бринкли показала серию снимков с отдыха и порадовала фанатов. На размещенных фото 68-летняя знаменитость позирует на пляже в слитном купальнике ярко-красного цвета, демонстрируя с разных ракурсов подтянутую фигуру.