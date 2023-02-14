Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:02, 14 февраля 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о чуть не погубившем его случае из жизни

Стендап-комик Сергей Орлов рассказал, что чуть не умер, подавившись шашлыком

Кадр: ПЕТЯ ПЛОСКОВ / YouTube

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о случае из жизни, который мог его погубить. В YouTube-шоу «Петя любит выпить» он вспомнил, как чуть не умер, подавившись шашлыком.

«Мы сели поужинать в семь вечера. Пожарили шашлык. Я откусываю шашлык и чувствую, что что-то не так, что он не туда пошел. И я встаю, ничего никому не говорю, иду на кухню, беру бутылку воды, заливаю в рот воду и понимаю, что она внутрь не проходит», — рассказал комик, добавив, что после этого попытался вдохнуть, но не смог.

Затем у юмориста, по его словам, стало синеть лицо и пошла пена изо рта. «Я начинаю уже терять сознание и в какой-то момент осознаю, что могу сейчас здесь умереть», — отметил Орлов. Тогда, по его словам, он в первую очередь подумал о том, как будут выглядеть новости о его смерти.

Комика спас его друг художник Misha Libertee (настоящее имя — Михаил Цатурян) — он оказал Орлову помощь, сделав прием Геймлиха. «Миша берет меня во второй раз, сильно-сильно бьет, и из меня вылетает кусок мяса», — рассказал Орлов.

Юморист признался, что еще несколько дней не мог прийти в себя после случившегося и даже нашел в сети информацию о том, сколько людей ежегодно умирают от попадания еды в дыхательные пути.

Ранее Орлов рассказал о своих гонорарах. Он сообщил, что получает за один концерт от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. При этом комик выразил мнение, что он «не заслужил все, что у него есть».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде и сильном ветре
Боррель оценил возможность отправить Киеву истребители словом «посмотрим»
В России рассказали об интересе к С-500 за рубежом
Глава Минобороны Украины встретился с шефом Пентагона
Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей
В Петербурге 16-летняя девочка упала с 12-го этажа на глазах подруги
Бежавшие в Южную Корею от мобилизации россияне получили право на убежище
Глава галереи Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
Страны-участницы НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.