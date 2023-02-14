Популярный российский комик рассказал о чуть не погубившем его случае из жизни

Стендап-комик Сергей Орлов рассказал, что чуть не умер, подавившись шашлыком

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о случае из жизни, который мог его погубить. В YouTube-шоу «Петя любит выпить» он вспомнил, как чуть не умер, подавившись шашлыком.

«Мы сели поужинать в семь вечера. Пожарили шашлык. Я откусываю шашлык и чувствую, что что-то не так, что он не туда пошел. И я встаю, ничего никому не говорю, иду на кухню, беру бутылку воды, заливаю в рот воду и понимаю, что она внутрь не проходит», — рассказал комик, добавив, что после этого попытался вдохнуть, но не смог.

Затем у юмориста, по его словам, стало синеть лицо и пошла пена изо рта. «Я начинаю уже терять сознание и в какой-то момент осознаю, что могу сейчас здесь умереть», — отметил Орлов. Тогда, по его словам, он в первую очередь подумал о том, как будут выглядеть новости о его смерти.

Комика спас его друг художник Misha Libertee (настоящее имя — Михаил Цатурян) — он оказал Орлову помощь, сделав прием Геймлиха. «Миша берет меня во второй раз, сильно-сильно бьет, и из меня вылетает кусок мяса», — рассказал Орлов.

Юморист признался, что еще несколько дней не мог прийти в себя после случившегося и даже нашел в сети информацию о том, сколько людей ежегодно умирают от попадания еды в дыхательные пути.

Ранее Орлов рассказал о своих гонорарах. Он сообщил, что получает за один концерт от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. При этом комик выразил мнение, что он «не заслужил все, что у него есть».